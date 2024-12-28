来年３月でＴＢＳを退社する宇内梨沙アナウンサーが２８日、ＢＳ―ＴＢＳ「Ｂｉｚスクエア」（土曜・午前１１時）で最後のテレビ出演を終えた。自身のインスタグラムで花束を手にする写真を公開し「Ｂｉｚスクエアも卒業」と報告した。２０年夏から担当してきた番組について「グローバル経済が大きなうねりを見せる激動の数年間を経済という視点で追い続けることができたのは大きな大きな学びとなりました」と回想。「基礎知識