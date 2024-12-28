大みそかの「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）で、歌手・星野源の歌唱楽曲が「地獄でなぜ悪い」から「ばらばら」に変更されたことについて、「地獄―」を主題歌に起用し、２０１３年に公開された映画「地獄でなぜ悪いＷｈｙｄｏｎ’ｔｙｏｕｐｌａｙｉｎｈｅｌｌ？」のメガホンを執った映画監督の園子温氏が、事務所の公式ホームページで声明を発表した。園氏は声明で「私に関する性加害疑惑が今も残存