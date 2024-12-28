ノマドマーケティング（東京都渋谷区）が、既婚男女を対象とした「家庭内別居」に関する調査を実施。その結果を発表しました。女性にとっては「このままでいい」？調査は2024年9月27日、全国の30〜59歳以下の既婚男女を対象に実施。計3000人（男性1785人、女性1215人）から有効回答を得ています。全回答者に「家庭内別居をしたことがあるか」について聞いたところ、「ある」と回答した人が全体の約15％（461人）を占め、10人