乗換検索アプリ「Yahoo!乗換案内」を提供するLINEヤフーが、「Yahoo!乗換案内」の検索データをもとに2024年の正月三が日に最も検索された「お正月の目的地ランキング2024」 トップ30を発表しました。ランクインした目的地から、上位にランクインした神社＆寺5選をご紹介。お正月の初詣スポット選びにお役立てください。 【画像】2024年のお正月に日本人が行った場所5位：神田明神（東京都）神田明神は、東京都千代田区に位置する歴