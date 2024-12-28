モデルでタレントのヨンアが２８日、自身のインスタグラムを更新し、昨年の秋に離婚していたことを明かした。ヨンアは韓国人実業家との離婚を経験したのちに、アイドルグループ「ＡＫＢ４８」の立ち上げに携わったことなどで知られる１２歳上の日本人実業家と結婚。２０２３年にベストマザー賞を受賞した際には、積極的に育児に関わる夫に感謝の言葉を述べるシーンなどもあったが、同年秋に離婚していたという。インスタグラ