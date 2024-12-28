【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は28日、アゼルバイジャンのアリエフ大統領と電話会談し、カザフスタン西部にアゼルバイジャン航空の旅客機が墜落したことについて「悲劇的な事件はロシア上空で起きた」と述べ、謝罪した。