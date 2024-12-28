レッドソックスの吉田正尚外野手（３１）が２８日、都内で野球教室を開催した。日本航空の主催で、抽選に当選した親子６０組１２０人が参加した。吉田は今季を通じて右肩に違和感があり、全日程終了後の１０月３日に右肩関節唇の手術を受けた。教室ではスイングのデモンストレーションなどなかったものの、笑顔で参加者と交流。スイングのこつや心構えを伝授した。イベント後に取材に応じた吉田は、日米で移籍先が注目される