中国の２４年交通・運輸データ発表地域またぐ移動６４５億人貴州省畢節（ひっせつ）市の黔西駅で列車に乗車する人たち。（8月31日撮影、畢節＝新華社配信）【新華社北京12月28日】中国交通運輸部はこのほど開いた2025年全国交通運輸業務会議で、24年に地域をまたいで移動した人は前年比5.2％程度増の延べ約645億人になるとの見通しを示した。同部の担当者によると、今年の貨物輸送量は増加傾向を維持し、年間の有償貨物輸送