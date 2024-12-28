※このお話は作者リコロコさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじアケミの家の近所にある新築に引っ越してきたミユキ一家が、両親そろって子どもたちにひどい仕打ちをしているのでは…と疑いを持つアケミ。子どもたちを何とか助けられないか、と考え、まずは幼稚園の先生たちの認識を確認しようと動き出す！■勇気を出して聞くが…■幼稚園が把握しているのは…■あの子のア