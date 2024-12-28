第103回全国高校サッカー選手権大会は28日、東京・国立競技場で開幕戦があり、15大会ぶり出場の帝京（東京B）が京都橘に2―1で競り勝った。同点に追いつかれた直後の後半35分、速攻からFW宮本が決勝点を決めた。【写真】ラグビー部や陸上部と共有する、東海大相模サッカー部のグラウンド大会は48校が出場。29日は首都圏8会場で1回戦の残り15試合がある。決勝は来年1月13日、国立競技場で行われる。■パスサッカーへ変貌国立