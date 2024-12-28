（新北中央社）台湾プロ野球、富邦ガーディアンズの林威助副ゼネラルマネジャー（GM）兼ファームマネジャーが27日、来季から2軍で指揮を執る後藤光尊氏についてオリックスでコーチ歴もあることに触れ、「選手にとって大きな助けになると信じている」と期待を寄せた。後藤氏のほか元日本ハムの島崎毅氏も2軍投手コーチとして入団することが決まっている。球団の発表などによると、両氏は先週、千葉県内のトレーニング施設で林氏やコ