（台北中央社）台湾で対中政策を担当する大陸委員会の邱垂正（きゅうすいせい）主任委員（閣僚）は27日、台湾独立の動きを処罰する指針を中国が打ち出したことについて、その対抗措置として、同委は中国各地の台湾事務弁公室のトップやナンバー2の訪台を原則として禁止することを明らかにした。同日、中央社の取材を受けた際に述べた。中国は今年6月21日、台湾独立派による国家の分裂行為や国家の分裂を扇動する行為などを処罰する