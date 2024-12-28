Photo: マエノケンタ いまから3カ月前、iPhone 16 Plusと一緒にAppleの純正ケース「MagSafe対応iPhone 16 Plusシリコーンケース」を買ったんです。7,980円（税込）とケースにしてはちょっと高めの値段。今回は3カ月使った純正ケースにどんな変化があったのか、写真でお届けします。想像以上に指紋よごれが目立つこちらが普段使っているありのままを撮影したもの。