【川崎―茨城】第４クオーター、シュートを打つ川崎・小針＝川崎市とどろきアリーナ（（C）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は２８日、川崎市とどろきアリーナなどで行われ、中地区の川崎は茨城に８２−７４で勝ち、連敗を１０で止めた。横浜ＢＣは三遠に８０−８４で敗れた。川崎は第１クオーターに野崎が２本の３点シュートを決めるなど上々の立ち上がり。続く第２クオーターにはアレンが２