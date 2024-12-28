元マンチェスター・ユナイテッドのMFオーウェン・ハーグリーブス氏はリヴァプールでプレイするイングランド代表MFカーティス・ジョーンズ（23）を称賛した。リヴァプールアカデミー育ちの若き才能は今シーズン、ここまで充実したシーズンを過ごしている。これまでは怪我に悩まされることもあったカーティスだが、今シーズンはここまで公式戦21試合に出場しており、3ゴール4アシストを記録。アレクシス・マクアリスター、ドミニク・