バレーボール・全国都道府県対抗中学大会最終日（２８日・Ａｓｕｅアリーナ大阪＝日本バレーボール協会、読売新聞社など主催）――準決勝と決勝が行われ、男子は東京が２大会ぶり８度目の頂点に立ち、女子は京都が初優勝した。決勝の男子は東京が大阪南に、女子は京都が東京にストレート勝ちした。日本バレーボール協会（ＪＶＡ）が最も将来を有望視する選手に贈るＪＯＣ（日本オリンピック委員会）・ＪＶＡカップは、男子が鹿児