2024年の中央競馬は、12月28日をもって全日程を終了。JRAリーディングジョッキーは、年間176勝（うち重賞12勝）を挙げたC.ルメール騎手となった。また、JRA賞の騎手3部門（勝利数、勝率、獲得賞金）は、C.ルメール騎手が3部門の受賞により、2018年以来、自身2回目の「騎手大賞」受賞となった。JRA最多勝利騎手：C.ルメール騎手JRA最高勝率騎手：C.ルメール騎手JRA最多賞金獲得騎手：C.ルメール騎手●JRAリーディングジョッキーC.