LCC（格安航空会社、ローコストキャリア）は、高速バス並みの安い運賃で飛行機移動できるため旅費を節約したい人には最適。一方、運賃が安い代わりにサービスが手薄だったり座席指定や機内食などが有料だったりします。【画像】乗れたらラッキー！「特別塗装機」ギャラリーLCCで高額の追加料金を請求される場合も日本には、多くのLCCが就航しています。主な航空会社は、日本国内線も運航する「Peach」「ジェットスター グループ」