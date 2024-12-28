先発転向のモイネロは防御率のタイトル、14勝の有原は最多勝ソフトバンクは2024年シーズンで、2位・日本ハムに13.5ゲーム差をつけて4年ぶり20度目のリーグ優勝を果たした。その原動力にあげられるのが先発陣の奮闘だ。先発に転向したリバン・モイネロ投手は大車輪の活躍。6月は3勝0敗、防御率0.67で「大樹生命月間MVP賞」に輝く。8月13日の西武戦で2安打1失点で来日初の完投勝利を挙げるなど、8月度も同賞を受賞。25登板で11勝