韓国出身のモデル・ヨンア（３９）が２８日、インスタグラムを更新。「昨年の秋に夫と夫婦という形を解消いたしました」と離婚を発表した。２００９年に韓国人実業家と結婚したが、２０１３年６月に離婚。２０１４年に再婚し、２０１６年１２月に長男を出産した。今回の離婚は２度目となる。「これまで一緒に歩んできた時間に感謝しつつ、それぞれの道を歩んでいますが、母と父としての関係はこれからも良好に保ちながら、何よ