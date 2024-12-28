神奈川県庁（資料写真）性感染症の梅毒が全国的に拡大傾向にある中、２０２４年の神奈川県内の感染者数が過去最多となる見通しであることが、県衛生研究所のまとめで分かった。１２月１５日までで７６９人（速報値）に上り、過去最多だった前年（６６４人）より既に１００人以上増加。増加は４年連続で、県は「感染を防ぐためにも正しい知識を身につけ、気になる症状があればためらいなく検査を受けてほしい」と呼びかけている。