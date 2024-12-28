韓国尹錫悦（ユンソンニョル）大統領と韓悳洙（ハンドクス）首相が相次いで弾劾（だんがい）訴追される異例の事態を受け、崔相穆（チェサンモク）経済副首相兼企画財政相を大統領権限代行とする暫定体制が始動した。野党の圧力が続く中、崔氏は1人で大統領と首相、もともとの自らの担当という「3役」をこなすという厳しい対応を迫られており、多難なスタートとなりそうだ。【写真】韓国と敵対する北朝鮮の兵士は、派遣先のロシ