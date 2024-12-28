東京ヴェルディは28日、ジュビロ磐田のDF鈴木海音(22)が2025シーズンから完全移籍で加入することを発表した。鈴木は磐田U-18から2021年にトップチーム昇格を果たし、2022年は栃木SCへ育成型期限付き移籍。今季から磐田へ復帰し、J1リーグ戦24試合で1得点を記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF鈴木海音(すずき・かいと)■生年月日2002年8月25日(22歳)■出身地静岡県■身長/体重182cm/72kg■経歴磐田U-15-