ロックバンド「THE 虎舞竜」の高橋ジョージ（66）が20歳の長女と再会を果たした様子が、28日配信のABEMAのニュース番組「ABEMAエンタメ」で放送された。高橋は24歳下のタレント・三船美佳と1998年に結婚し2004年11月に長女が誕生したが、16年3月に離婚。長女とは会えない日々が続いていたが、今月になって自身のインスタグラムのストーリーで、長女が20歳を迎える直前に連絡が届き誕生日を一緒に過ごすことができたことを明か