俳優の米倉涼子演じるフリーランス外科医・大門未知子の活躍を描いたドラマの完結作となる『劇場版ドクターX FINAL』が、今月6日の公開から27日までの22日間で、観客動員150万人、興行収入20億円を突破した。きょう28日から最大で9連休となる年末年始の動員も見込まれることから、興収30億円も射程圏内だ。【画像】『劇場版ドクターX』そのほかのクランクアップ写真（8点）2012年10月より7シリーズにわたりテレビ朝日系列で放