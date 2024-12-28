2025年1月11日より新シーズンが放送されるAぇ! group出演の旅番組『あっちこっちAぇ！』（ABCテレビ／毎週土曜0時25分）より、メンバーからコメントが到着した。【写真】新たなふれあい旅は沖縄からスタート！Aぇ! groupが商店街でお手伝い今シーズンの『あっちこっちAぇ！』は、地元の人たちとのふれあいをより深めるため、日本各地のあっちこっちでお手伝いをしたり、お困りごとを解決する“お手伝い＆ふれあい旅”を行う