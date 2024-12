センチミリメンタルが、「THE FIRST TAKE」の新プロジェクト「FLASH THE FIRST TAKE」に初登場し、「キヅアト」の60秒パフォーマンスを披露した。「FLASH THE FIRST TAKE」は、「THE FIRST TAKE」と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画で、今回披露された「キヅアト」は2019年9月にリリースされ、TVアニメ『ギヴン』のOPテーマとなった楽曲だ。ストリーミング全世界累計再生回数は500