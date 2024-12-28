歌手の蒼井翔太が２８日、パシフィコ横浜でワンマンライブを開催した。２０２４年を締めくくるライブ。黒の衣装に身を包んで登場した蒼井は「ＰＳＹＣＨＯ：ＬＯＧＹ」「Ｅｃｌｉｐｓｅ」などを披露した。熱いダンスパフォーマンスやバラードなどを届け「ライブの時間が本来の自分に戻れる場所といっても過言ではないです」としみじみ。「たくさんの方に見ていただけて時間を共有できることが僕にとっては奇跡的でうれしい時