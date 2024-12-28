＜不自由を自由にする野営スタイル＞こんにちは、「不自由は自由だ！」をモットーに、不便がいっぱいな自然の中でいかに快適に過ごせるかを考え、キャンプをしているRYUです。皆さんは焚き火の火力調整をする場合に何を使っていますか？口でフーフーする“ふーふー棒”とも言われるいわゆる火吹き棒で息を吹きかける、焼き鳥屋さんのように団扇でパタパタあおぐなど、色々な方法があるかと思います。今回は、6歳の子供でも簡単に