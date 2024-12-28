とちぎテレビ ｅスポーツの魅力を知ってもらい地域の活性化にもつなげるイベント、「とちぎｅスポーツフェスタ」が２８日宇都宮市内で開かれました。 これは、年齢や障害を問わず楽しめるｅスポーツを通して地域交流などを進めようと栃木県や関連団体で作る実行委員会が開いたものです。 ２回目となる今回は昨年に続いて、世界に数千万人以上のプレイヤーがいるとされる人気のシュータ}