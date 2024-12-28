とちぎテレビ 第１０３回全国高校サッカー選手権が２８日開幕し、栃木県代表の矢板中央高校など出場校が堂々と入場行進を行いました。 夢の舞台、国立競技場で行われた開会式。 前回大会の覇者、青森県代表の青森山田を先頭に地区大会を勝ち抜いた４８校が次々と入場していきました。 ２連覇を目指す青森山田は今月３１日、山口県代表の高川学園と対戦します。 そして２年連続１４度目の出場、栃木県代表の矢板中