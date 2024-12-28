声優で歌手の蒼井翔太（37）が28日、パシフィコ横浜で「蒼井翔太LIVE 2024 WONDER lab. Collage」を昼・夜2公演行った。4日に発売したミニアルバム「Collage」を引っ提げ、昼公演を−UNDER world−、夜公演を−DREAM land−と題し、それぞれ異なるコンセプトとセットリストで構成した。昼公演はハードなロックナンバー「FALL」で幕を開けた。全身ブラックの衣装に身を包んでステージに登場すると、会場からは割れんばかりの歓声が