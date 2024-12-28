弁護士の北村晴男氏（６８）が２８日、自身のユーチューブチャンネルを更新。旧ジャニーズ事務所（ＳＭＩＬＥ―ＵＰ．）の元所属タレント２人が、故ジャニー喜多川氏の性加害問題を巡り同社や元幹部らに対し計３億ドル（約４６０億円）の賠償を求め米国・ネバダ州の裁判所に提訴したことについて言及した。提訴に対しＳＭＩＬＥ―ＵＰ．は「米国で訴訟を提起されたと報じられている方々は、従前、日本国内にお住まいであり、米