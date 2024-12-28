IoTコンサルティングは、「毎月のスマホ代に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は12月11日〜14日、20代以下〜60代以上の男女500名を対象に、インターネットで実施した。毎月のスマホ代毎月のスマホ代を尋ねたところ、最も多かったのは「1,000円〜3,000円」(33.0%)だった。次いで「3,000円〜5,000円」(28.2%)、「7,000円以上」(15.6%)、「5,000円〜7,000円」((13.0%)、「1,000円未満」(10.2%)という順になった。今のスマホ代