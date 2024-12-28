映画『うちの弟どもがすみません』で待望の初主演をつとめ、今話題の女優・畑芽育さんがRayに登場♡ 今回は芽育さんが好感度のかたまりとウワサされる理由に迫るべく、「クローゼットのなかみ」をリサーチしました。出演中の映画情報もお見逃しなく！クローゼットのなかみクローゼットにあるお洋服はけっこうカラフル♡ 冬は圧倒的にニットが多いので母に「かさばる！！」と怒られます（笑）。シャーリングロゴトップス