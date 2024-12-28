【モデルプレス＝2024/12/28】元NMB48の山田寿々、モデルのミシェルが28日、大阪・なんばHatchにて開催された「KANSAI COLLECTION」（以下、関コレ）プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN＆WINTER」に出演した。【写真】中山優馬の妹、ロングコートで大人な雰囲気◆山田寿々＆ミシェル、冬らしさ満点コーデ2人は、ロングコートにファーのアイテムを取り入れ、大人な雰囲気をまとった冬らしいコーディネートで登場。