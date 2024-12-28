バレーボール男子日本代表でパリ五輪に出場した高橋藍（らん、サントリー大阪）が２８日までに自身のＳＮＳを更新。シンガーソングライター・優里との２ショットを公開した。インスタグラムで「優里さんやっぱりかっこよかった！！」とつづり、２ショットをアップ。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで優里の曲をカバーするなど以前からファンであった高橋。写真で２人はピースを披露し満面の笑みを見せた。この投稿にファンか