スキンケアブランドの｢キールズ｣では、ブランドで愛され続けている保湿クリーム｢キールズ クリーム UFC｣の、ブランドを代表するラインより、新作のボディクリームを、2025年1月24日(金)から発売いたします。”驚くほどべたつかない”テクスチャで、冬の肌をふんわりと柔らかく仕上げてくれます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ボディクリームが新登場 2005年に誕生して以来、