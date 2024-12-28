女優でモデルの井桁弘恵（27）が28日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスに「変なメンバー」でディズニーランドを訪れたことを報告した。井桁は「クリスマスの思い出」とつづり、元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄、俳優のカルマとディズニーランドを楽しんだことを報告。3人はテレビ朝日系ドラマ「伝説の頭（ヘッド）翔」で共演している。仲睦まじい3ショットを投稿し「変なメンバーだけど、ずっと喋ってて