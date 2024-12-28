「中山金杯・Ｇ３」（１月５日、中山）函館記念の覇者で、天皇賞・秋でも３着に善戦したホウオウビスケッツが主役を務める。出走を予定していた有馬記念は無念の除外となったが、目標を切り替えて順調に乗り込んできた。奥村武師は「秋初戦の毎日王冠（２着）は状態がひと息だった。あの頃に比べれば、はるかに活気がある。中山二千も特に問題はないし、何とかここで賞金加算を」と気合十分。主戦の岩田康が騎乗停止中のため、