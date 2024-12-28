「京都金杯・Ｇ３」（１月５日、中京）今回は中京での開催。注目はドゥアイズだ。マイル戦での勝ち星は洛陽Ｓのみだが、阪神ＪＦ３着、桜花賞５着、ヴィクトリアＭ４着とＧ１でも好走している実力馬。前走のターコイズＳは勝負どころで外に膨れて瞬発力勝負でも分が悪かったが、トップハンデタイを背負ったことを思えば３着は立派だろう。中京は初めてだが、器用さを求められない広いコースは歓迎のクチ。重賞初勝利を狙う。