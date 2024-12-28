こんにちは！4児の母で漫画家兼公認会計士のAyumiです。ラ・フランスの香りを嗅ぐとよみがえる、幼少期の思い出。昔、イギリスに住んでいたとき、家の裏庭にラ・フランスの木があって、母が果実でケーキを焼いてくれたっけ…。そんな記憶をたよりに自分でも作ってみたら、シンプルなのにエレガントな香りのおいしいケーキが出来上がりました～。ぜひ、旬のラ・フランスで試してみて！ 【保育園直伝レシピ！】