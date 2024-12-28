ファン待望の新作BL作品「吸血バーへようこそ」【漫画】本編を読む「ヤングアニマルWeb」で連載中の「拷問バイトくんの日常」で読者の心を掴んだ次見やをらさん(@Cuenta__Atras)。ファン待望の新作BL作品「吸血バーへようこそ」は、吸血鬼の客がキャストの血を堪能する“吸血バー”で新米キャストとして働く大学生のアズサの吸血ロマンティック・コメディ。第1巻が2024年12月26日に発売されたことを記念し、作者の次見さんにインタ