来月告示の山形県知事選挙に5期目を目指し立候補を表明している現職の吉村美栄子氏。 【写真を見る】「山形県民のことをもっと考えて」現職・吉村氏が山形県知事選挙出馬の福島県男性の選挙費用に関する発言に所感 きょう午後、山形市内で自身の後援組織の役員会に出席しました。 吉村氏は、同じく知事選に立候補を表明している福島県白河市の男性の発言に対し「山形県民のことをもっと考えていただけたら」などと述べました。