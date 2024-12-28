Photo: 小野寺しんいち 旅は、人生の栄養補給。見たことない景色や、初めて触れる文化は、自分の視野を広げてくれるもの。その中でも自然は、心を解放し、言葉にできないほどの感動を与えてくれます。美しい自然を満喫したいーーそう思い立って、ニュージーランドへ行くことに決めました。今回は、新しく手に入れたiPhone 16 Proと共に旅の記録をお伝えしつつ、その楽しさを何倍にも広げてく