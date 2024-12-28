日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2024〜』(28日19:00〜)に出演するBOYNEXTDOORが、本番を前に取材に応じた。今年7月に日本デビューしたBOYNEXTDOORは、JP 1st Single『AND,』のタイトル曲「Earth, Wind ＆ Fire(Japanese Ver.)」をパフォーマンスする。BOYNEXTDOOR――まず「Earth, Wind & Fire」はどんな楽曲か、楽曲に込めた思いを教えてください。JAEHYUN：2つの意味を持ってい