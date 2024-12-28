スターダストプロモーション所属の6人組アイドルユニット「超ときめき◇宣伝部」（◇＝ハート）が、2025年3月9日に『超ときめき◇宣伝部オフィシャルカレンダー 2025.4-2026.3』を発売する。2024年に続き、“ときめく恋と青春”をテーマに活動し躍進を続ける超とき宣の新作カレンダーとなる。表紙（裏）モノトーンの衣装で大人キュートな魅力を表現した超ときめき宣伝部2作目となるカレンダーは、辻野かなみ、杏ジュリア、坂井