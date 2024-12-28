5人組グループ・Aぇ! groupによるABCテレビの冠番組『あっちこっちAぇ!』が、来年1月11日深夜0時25分からスタートする。地元の人たちとのふれあいをより深めるため、日本各地のあっちこっちでお手伝いをしたり、お困りごとを解決したりする“お手伝い＆ふれあい旅”を実施。初回放送では、5人そろって沖縄でロケを行う。写真】商店街でお手伝いするAぇ! groupビーチにやって来たメンバーは「帰って来ました〜！」と喜びを爆発