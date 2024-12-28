超ときめき♡宣伝部が28日、さいたまスーパーアリーナで「行くぜ！超ときめき♡宣伝部atさいたまスーパーアリーナ〜超ときめきクリスマス〜」を開催した。同会場での公演は20年以来2度目で、有観客は初めての開催となった。宣伝部員（ファンの愛称）に最高のプレゼントを届けた。巨大なそりに乗って、クリスマス仕様の衣装に身を包んだ6人が登場。辻野かなみ（25）が「メリークリスマス！」と叫び、「トゥモロー