東京Vの城福浩監督J1の東京Vは28日、城福浩監督（63）と契約を更新することで合意したと発表した。J2だった2022年のシーズン途中に就任。16年ぶりにJ1に復帰した今季は14勝14分け10敗の勝ち点56で6位に導いた。来季が4年目となる。同監督はクラブを通じ「昇格2年目は今年とは違う難しさが待ち受けているでしょう。トップリーグで戦える礎を築くと同時に、超野心的な目標をつかみ取りにいくという挑戦を楽しみたいと思います」